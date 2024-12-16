Калининграду изготовили канализационные люки с цитатой из Канта (фото)

Калининграду изготовили канализационные люки с цитатой из Канта (фото)
Фото предоставлено дизайн-бюро Пикторика
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Для Калининграда изготовили первую партию дизайнерских чугунных крышек для канализационных люков. На одной из них размещена цитата из первой опубликованной работы Канта «Мысли об истинной оценке живых сил»: «Если даже тысячу раз ошибёшься в каком-нибудь смелом начинании, то всё же выгода, которая отсюда будет получена для познания истин, будет гораздо более значительной, чем если всегда идти по проторенному пути». Также власти заказали крышки с изображением Прегольского сома, русалки и схематичным изображением центра города.

О том, что на текущий момент их произвели 20–25 штук, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото предоставлено дизайн-бюро «Пикторика»

«Пока решено устанавливать новые люки либо на туристических маршрутах, где уже выполнено благоустройство в рамках туркода, либо там, где крышки были испорчены или украдены, — рассказали в пресс-службе. — Это только пробная партия, а потом закажем ещё».

«Заказчиком дизайна новых люков выступил наш комитет городского развития и цифровизации, — рассказал „Новому Калининграду“ главный архитектор города Андрей Анисимов. — Мы попросили за символическую сумму разработать его калининградское дизайн-бюро „Пикторика“, и они сделали для нас несколько вариантов».

Анисимов пояснил, что пока в городе не установлено ни одного подобного люка. По всей вероятности, работы будут проводиться уже в следующем году.

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