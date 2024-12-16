Калининграду изготовили канализационные люки с цитатой из Канта (фото)

Для Калининграда изготовили первую партию дизайнерских чугунных крышек для канализационных люков. На одной из них размещена цитата из первой опубликованной работы Канта «Мысли об истинной оценке живых сил»: «Если даже тысячу раз ошибёшься в каком-нибудь смелом начинании, то всё же выгода, которая отсюда будет получена для познания истин, будет гораздо более значительной, чем если всегда идти по проторенному пути». Также власти заказали крышки с изображением Прегольского сома, русалки и схематичным изображением центра города.

О том, что на текущий момент их произвели 20–25 штук, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото предоставлено дизайн-бюро «Пикторика»

«Пока решено устанавливать новые люки либо на туристических маршрутах, где уже выполнено благоустройство в рамках туркода, либо там, где крышки были испорчены или украдены, — рассказали в пресс-службе. — Это только пробная партия, а потом закажем ещё».

«Заказчиком дизайна новых люков выступил наш комитет городского развития и цифровизации, — рассказал „Новому Калининграду“ главный архитектор города Андрей Анисимов. — Мы попросили за символическую сумму разработать его калининградское дизайн-бюро „Пикторика“, и они сделали для нас несколько вариантов».

Анисимов пояснил, что пока в городе не установлено ни одного подобного люка. По всей вероятности, работы будут проводиться уже в следующем году.