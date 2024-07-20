Калининградцев приглашают на «Арт-Бук вечер» в Городскую юношескую библиотеку

В субботу, 27 июля, в калининградской Городской юношеской библиотеке пройдёт «Арт-Бук вечер» (6+). Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

«Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, деловой игре, послушать лекцию и, главное, пообщаться о книгах и творчестве. Также для посетителей выступят калининградские музыканты. Вход свободный!» — говорится в сообщении.

Как уточняют организаторы, начнется мероприятие 16.00. Адрес: ул. Гайдара, 87. С подробной программой «Арт-Бук вечера» можно ознакомиться по ссылке.