Калининградцев приглашают на «Арт-Бук вечер» в Городскую юношескую библиотеку

Фото со страницы «ВКонтакте» Городской юношеской библиотеки
Фото со страницы «ВКонтакте» Городской юношеской библиотеки
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В субботу, 27 июля, в калининградской Городской юношеской библиотеке пройдёт «Арт-Бук вечер» (6+). Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

«Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, деловой игре, послушать лекцию и, главное, пообщаться о книгах и творчестве. Также для посетителей выступят калининградские музыканты. Вход свободный!» — говорится в сообщении.

Как уточняют организаторы, начнется мероприятие 16.00. Адрес: ул. Гайдара, 87. С подробной программой «Арт-Бук вечера» можно ознакомиться по ссылке.

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