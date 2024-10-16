Пришлось демонтировать мачты: в ММО сообщили об отбытии на доковый ремонт СРТ-129 (фото)

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Единственное в стране музеефицированное рыболовное судно СРТ-129 ночью 15 октября отправилось на Светловский судоремонтный завод. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана.

«Буксировке СРТ-129 предшествовал демонтаж экспозиций, а для того, чтобы судно смогло пройти под двухъярусным мостом, у него демонтировали мачты. На Светловском судоремонтном заводе среднему рыболовному траулеру предстоит пройти третий доковый ремонт с момента включения в состав исторического флота Музея Мирового океана. В плавучем доке специалисты проверят состояние корпуса судна – подводную, надводную части, надстройку, состояние мачт, фальшбортов и прочих механизмов», — рассказали в музее.

Ремонтные работы займут около двух месяцев. Согласно контракту, на своё постоянное место стоянки СРТ-129 должен вернуться до 20 декабря. Как напоминают в ММО, на борту музейного судна работает экспозиция «Пионеры океанического лова», посвященная истории рыбопромыслового флота России.

Фото пресс-службы Музея Мирового океана

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