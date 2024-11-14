В ММО встретились с командой, прошедшей более 40 тыс. км вдоль границы России

Фото предоставлено пресс-службой музея
Фото предоставлено пресс-службой музея
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В Музее Мирового океана на научно-исследовательском судне «Витязь» состоялась встреча с участниками континентальной экспедиции «Россия 360», которые прошли более 40 000 километров по побережью вдоль сухопутных границ России. Об этом сообщает пресс-служба ММО.

Это первая подобная экспедиция — таким маршрутом по просторам нашей страны ещё никто никогда не проезжал, отмечает музей. За плечами команды — 11 месяцев в пути: вся Арктика, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Кавказ, полуостров Крым и другие уголки России.

Самая сложная часть маршрута, по словам участников, — финишная прямая Арктического этапа. «По такому маршруту от границы с Норвегией до границы с Америкой на колесной технике пыталось проехать огромное количество путешественников. Многие исследователи, отправляясь на берега Арктики, часто не достигали своих целей, десятки лет тратили на то, чтобы это сделать. Мы справились за один год», — рассказывает руководитель экспедиции Богдан Булычев.

По итогам «России 360» выйдет документальный многосерийный фильм. Генеральный директор ММО Денис Миронюк в ходе встречи пригласил команду экспедиции поучаствовать в формировании экспозиции с материалами, которые были собраны в рамках путешествия.


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