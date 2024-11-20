В Калининграде назвали победителя конкурса арт-объектов из остатков Дома Советов

В арт-пространстве «Дом китобоя» 19 ноября огласили имя победителя открытого Всероссийского конкурса концепций паблик-арт объекта «Дом Советов». Им стал совместный проект «(Де)конструкция памяти о памятнике» московских авторов: историка архитектуры Константина Антипина и группы «Даль».



Предложенный арт-объект кубической формы, «являясь строго выверенной фундаментальной формой, одновременно является игровым автоматом», отмечают создатели. «Встав за его пульт управления, каждый желающий сможет попробовать заполучить масштабную модель фасадной панели Дома Советов из плюща. Таким образом, человек оказывается причастным к процессу его бесконечной, запертой в «вечный» контур куба, (де)конструкции», — поясняют они свою идею.



Победители получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей. При этом первое место не гарантирует практическое воплощение проекта. Для реализации может быть взята любая концепция, принимавшая участие в состязании. Оценить десять проектов, которые попали в шорт-лист конкурса, можно на выставке, открывшейся накануне в Доме китобоя.

Напомним, по условиям конкурса, который был объявлен в августе 2024 года, участникам было необходимо создать конструкцию, которая должна включать элементы Дома Советов, сохранённые после демонтажа здания. Жюри рассмотрело 60 проектов из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ярославля, Мытищ, Курска, Казани, Томска, Краснодара.