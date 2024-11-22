Мастерская Repin Glass приглашает на «Шоу стеклодува»!

В студии, уютно расположившейся в пространстве прусской казармы «Кронпринц», можно увидеть, как из разбитой бутылки, расплавленной и нагретой до температуры 1200 градусов, рождаются изделия из стекла удивительной красоты.

В наглядной и интересной форме мы расскажем, как стеклодувное ремесло развивалось на протяжении времен, покажем техники и инструменты, которые используют мастера, и как стеклянный мусор превращается в прекрасные декоративные предметы, наполненные духом Балтийской природы.

«Шоу стеклодува» для детей и взрослых! (6+)

Каждую субботу в 12:00;

Каждый день в праздничные дни с 28 декабря по 12 декабря

Проводим индивидуальные шоу для детских/школьных групп, подробности у администратора.

Записаться и уточнить подробности можно:

— у администратора: +7(911) 498-51-99

— на сайте: repinglass.ru

— или в личных сообщениях: ВКонтакте



Адрес: ул. Литовский вал, 38

