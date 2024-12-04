В «Доме китобоя» пройдет лекция соавтора арт-группы «Синие носы»

Фото: скриншот с афиши
Фото: скриншот с афиши
Все новости по теме: Культура

В «Доме китобоя» 7 декабря в 18:00 состоится лекция сооснователя арт-группы «Синие носы» Александра Шабурова «Художник и мироустройство: труд, капитал и самобытность» (12+). Об этом музей сообщает в своих социальных сетях.

«Как художники забивают себе в голову гвоздь, что они — художники? Что такое „красота“? Что такое „духовка“, „эпохалка“ и „нетленка“? Всё это и многое другое Шабуров расскажет простым и увлекательным языком, на примерах из собственной жизни, из опыта своих товарищей и студентов, с показом большого количества иллюстраций и видео», — сказано в анонсе.

Стоимость — 300 р. Билеты — на сайте «Дома китобоя».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter