В «Доме китобоя» пройдет лекция соавтора арт-группы «Синие носы»

В «Доме китобоя» 7 декабря в 18:00 состоится лекция сооснователя арт-группы «Синие носы» Александра Шабурова «Художник и мироустройство: труд, капитал и самобытность» (12+). Об этом музей сообщает в своих социальных сетях.



«Как художники забивают себе в голову гвоздь, что они — художники? Что такое „красота“? Что такое „духовка“, „эпохалка“ и „нетленка“? Всё это и многое другое Шабуров расскажет простым и увлекательным языком, на примерах из собственной жизни, из опыта своих товарищей и студентов, с показом большого количества иллюстраций и видео», — сказано в анонсе.



Стоимость — 300 р. Билеты — на сайте «Дома китобоя».