«Дом китобоя» анонсировал лекцию, посвященную Дому Советов

В музее «Дом китобоя» 20 декабря в 18:30 пройдет лекция Константина Антипина «Дом Советов: архитектура модернизма и конструирование памяти» (12+) Об этом музей сообщает в своих социальных сетях.



«Главный герой лекции — Дом Советов. Мы посмотрим на него в широком контексте советской архитектуры 1960–1980-х годов. Проанализируем принципы формирования центральных ансамблей крупных городов. Разберем, как разграничивались роли в определении облика отдельных зданий и архитектурных комплексов в целом между влиятельными союзными и небольшими региональными проектными институтами. Осмысляя этот памятник и модернистское архитектурное наследие в целом, порассуждаем о том, что делает советский модернизм уникальным на общемировом фоне. Поговорим о форме памяти в отечественной архитектуре», — сказано в анонсе.



Автор — Константин Антипин, историк советской архитектуры, автор телеграм-каналов «Антипин архитектурасы» и «Архитектурные излишества», соавтор проекта-победителя Всероссийского конкурса концепций паблик-арт объекта «Дом Советов».



Вход бесплатный, по предварительной регистрации.