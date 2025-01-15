Музей Мирового океана пополнил свою флотилию маломерных судов исторической репликой

Флотилия маломерных судов Музея Мирового океана в январе этого года пополнилась ботиком «Святой Николай» — репликой лодки Петра I, на которой в 1688 году молодой российский самодержец брал первые уроки судовождения на Яузе и Просяном пруду в Измайлово под Москвой. Об этом сообщает музей в своем пресс-релизе.



Ботик представляет собой открытую парусно-гребную шлюпку. Оригинальная лодка сохранилась до наших дней и хранится в военно-морском музее в Санкт-Петербурге, ежегодно принимает участие в параде на Неве в честь Дня военно-морского флота. Точная дата постройки ботика неизвестна.

Существует несколько версий его появления. По одной из них, ботик был привезен из Англии двоюродным братом царя Михаила Федоровича для речных прогулок и долгое время хранился в амбаре в Измайлово за ненадобностью, где был найден в 1688 году Петром I. Об этом позднее царь оставит упоминание в записке «О начале судостроения в России». Уже в 1701 году ботик был перевезен в Кремль, а в 1722 году, празднуя победу в Столетней войне, Петр I, в дань уважения, сделал его памятником. «Святой Николай» участвовал в параде флота, рулевым ботика был сам Петр. Ботик был встречен орудийным салютом из 31 выстрела у Петропавловской крепости, затем залпом из 1,5 орудий его встречали на Кронштадском рейде парадный ордер из более чем двух десятков кораблей, которые дали залп из 1,5 тысячи орудий. «Смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют!» — сказал Петр I, сойдя на берег.



Реплика ботика изготовлена на петрозаводской верфи деревянного судостроения, сохранила оригинальные размеры и материалы исполнения, управляется 10 членами экипажа. «У музея большой флот традиционных, народных лодок, которые каждый год отправляются в походы, участвуют в водных фестивалях, и теперь среди них появился флагман — судно, которое собой олицетворяет историю», — отметил гендиректор ММО Денис Миронюк. Шлюпка вошла в состав исторической флотилии музея и разместилась в Петровском центре во Фридрихсбургских воротах.



Официальная презентация ботика Петра I «Святой Николай» состоится 25 января в рамках празднования Дня штурмана и открытия выставки «Флоту быть!» на территории Фридрихсбургских ворот. Первая навигация для бота запланирована уже летом 2025 года — в рамках ежегодных музейных мероприятий.