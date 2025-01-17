В Калининграде пройдёт лекция о музыке в романе «Мастер и Маргарита»

Фото с сайта culture.ru
Фото с сайта culture.ru
Все новости по теме: Культура

В областной научной библиотеке 19 января состоится лекция «Музыкальные загадки в романе Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“» (16+), которая будет интересна всем, кто хочет по-новому взглянуть на роман. Об этом учреждение культуры сообщает у себя на сайте.

Автор создал в этом произведении особый музыкальный мир, который не всегда заметен даже искушённым читателям. Однако, если внимательно прислушаться к тексту, можно обнаружить множество музыкальных отсылок и аллюзий. Это позволит понять, как звучат голоса героев произведения и какую музыку для них «включает» Булгаков.

Лекцию проведёт Вероника Терехина, студентка композиторско-музыковедческого факультета Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Она также является победителем Всероссийского конкурса молодых лекторов, который проходил в Москве в 2024 году.

Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter