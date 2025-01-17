В Калининграде пройдёт лекция о музыке в романе «Мастер и Маргарита»

В областной научной библиотеке 19 января состоится лекция «Музыкальные загадки в романе Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“» (16+), которая будет интересна всем, кто хочет по-новому взглянуть на роман. Об этом учреждение культуры сообщает у себя на сайте.



Автор создал в этом произведении особый музыкальный мир, который не всегда заметен даже искушённым читателям. Однако, если внимательно прислушаться к тексту, можно обнаружить множество музыкальных отсылок и аллюзий. Это позволит понять, как звучат голоса героев произведения и какую музыку для них «включает» Булгаков.



Лекцию проведёт Вероника Терехина, студентка композиторско-музыковедческого факультета Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Она также является победителем Всероссийского конкурса молодых лекторов, который проходил в Москве в 2024 году.



Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный.