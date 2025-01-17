В Музее искусств отметят день рождения Гофмана

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Музее искусств заранее, уже 23 января, начнут отмечать день рождения великого сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В этот день пройдет арт-вечер (12+), посвященный классику, рассказывает музей в своих социальных сетях.

На встрече в музее гости смогут узнать о раннем Гофмане: почему он решил стать юристом, бывал ли на лекциях Канта, а также о том, что или кто вдохновлял юного Эрнста на создание его первых произведений. Лекторы расскажут о насыщенных студенческих днях, страстном увлечении музыкой, первой любви и гастрономических пристрастиях немецкого писателя-романтика Э.Т.А. Гофмана. Мероприятие завершится мастер-классом: все желающие смогут создать брошь из фетра с изображением змейки Серпентины и кота Мурра, а также оживить куклу Олимпию в технике коллажа. Все материалы предоставят организаторы.

Билеты на мероприятие можно приобрести по Пушкинской карте.

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