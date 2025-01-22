Карта Калининграда появилась в игре «Мир танков» (фото)

В игре «Мир танков» в рамках обновления впервые появилась карта Калининграда. Об этом пишет ТАСС 22 января со ссылкой на разработчиков — группу компаний «Леста игры».

Обновление назвали «самым масштабным за всю историю проекта». «Данное обновление вывело игру на абсолютно новый уровень за счёт 11 нововведений, связанных с новыми механиками и геймплеем. Первое, что поменялось в игре, — появилась карта „Калининград“. Создание новой локации стало одним из важнейших шагов ГК „Леста игры“ по сохранению исторической памяти и популяризации российских регионов», — сказали разработчики.

На игровой локации сохранили основные мотивы архитектурного стиля Калининграда. Игроки могут увидеть Кафедральный собор, здание Драматического театра, Музей изобразительных искусств и другие известные памятники и знаковые места.

Фото: Александр Степаненко / Новый Калининград

Протестировать новую локацию раньше других смогли участники встречи креативного сообщества «О-сознание: роль креатора в геймдеве», которая прошла 18 января в кинотеатре «Заря». Как рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, мысль продвигать Калининградскую область не только через фильмы, но и через компьютерные игры возникла уже давно. «Мир танков» среди нескольких вариантов показался «самым приемлемым». Результативными оказались вторые переговоры с разработчиками игры, работа длилась с мая по декабрь. Отмечается, что музыка для карты была записана на органе Кафедрального собора.

«Все уже ролик посмотрели. Там, кстати, есть несколько моментов, на которые опытный глаз калининградца должен обратить внимание, — отметил Андрей Ермак. — Например, Евгений Александрович Маслов (Служба охраны памятников) заметил, что Драматический театр выглядит не так, как он выглядел раньше, он выглядит так, как сейчас, и даже сбросил фотографии драматического театра, как он выглядел раньше. Там много таких есть „пасхалок“. И мне кажется, это круто, что получилось именно так, что это будет интересно абсолютно всем».

«Я уверен, что это самое рациональное зерно с точки зрения продвижения региона на совершенно разную аудиторию, мы его сеем правильно, и я надеюсь, что оно даст нам очень хорошие, благоприятные исходы по популяризации нашего региона», — добавил министр.

О том, что в Калининграде планируют провести натурные съёмки для игры «Мир танков», стало известно в сентябре. Сами съёмки были запланированы на начало октября. «Знаменитые „Танчики“ добрались и до нас», — сообщили тогда в пресс-службе горадминистрации.

Игроки высказывали разные мнения по поводу нововведения. Одни были «рады увидеть кучу знакомых локаций», другие посчитали, что лучше было бы воссоздать карту штурма немецкого Кёнигсберга в 1945-м.