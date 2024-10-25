Разработчики «Мира танков»: в игре появится локация «Калининград»

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В игре «Мир танков» появится новая локация — «Калининград». Об этом сообщается в группе «Мир танков» ВКонтакте.

«Локация будет представлять собой собирательный образ Калининграда. На площади в один квадратный километр игроки смогут найти Кафедральный собор, здание драмтеатра, музей изобразительных искусств, домик смотрителя Высокого моста, „Борющихся зубров“, музей янтаря, а также другие известные памятники и знаковые места», — рассказывают в сообщении.

Игроки в комментариях к посту высказали разные мнения по поводу новой локации. Одни из них «рады увидеть кучу знакомых локаций», другие посчитали, что лучше было бы воссоздать карту штурма немецкого Кёнигсберга в 1945-м.

Ранее производители компьютерной игры «Мир танков» обратились в администрацию Калининграда для согласования натурных съёмок, которые планировали провести 1 и 2 октября. 

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