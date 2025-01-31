Известный скульптор решил передать музею Калининграда созданный им бюст Канта

3 февраля в 15:00 в Калининградском областном историко-художественном музее состоится творческая встреча с почетным академиком Академии Художеств России, скульптором Григорием Потоцким (6+). Об этом сообщила пресс-служба музея.

В этот день мастер планирует передать музею бюст Иммануила Канта, созданный Потоцким специально для выставки «Русский Кант. Время и место» к 300-летнему юбилею философа. Вход на встречу свободный.

Григорий Викторович Потоцкий — почетный академик Академии Художеств России, скульптор и живописец. Он установил более 200 памятников по всему миру. Его скульптурные и живописные работы есть в частных коллекциях Пьера Ришара, Шарля Азнавура, Пьера Кардена, Мориса Дрюона, Паоло Коэльо, Эмира Кустурицы и ещё многих представителей мировой культуры.

Отметим, что в 2016 году в Калининграде планировалось установить на набережной Нижнего озера скульптуру Григория Потоцкого «Одуванчик как символ доброты». Для создания памятника требовалось 1,5 млн рублей, энтузиастами был объявлен сбор средств. Однако осуществить задуманное тогда так и не удалось.