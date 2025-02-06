«Музей Наследия»: откройте для себя загадочный мир Старого Кёнигсберга

Откройте для себя загадочный мир Старого Кёнигсберга, узнайте о традициях и обычаях его жителей!
Жители Кёнигсберга, покидая свои земли, оставляли в земле ценные вещи и предметы быта. Это были старинные вещи, антиквариат, военное оружие и многое другое.
Посетите наш музей и узнайте больше о жизни и Старого Кёнигсберга благодаря авторской коллекции, представленной в «Музее Наследия»!
Ждём вас по адресу:
Торговый квартал «Понарт», ул. Судостроительная, 6/2. Ориентир: напротив магазина «Фреш-маркет»,
vk.com/nasledie_39
t.me/nasledie_39
0+