«Музей Наследия»: откройте для себя загадочный мир Старого Кёнигсберга

Откройте для себя загадочный мир Старого Кёнигсберга, узнайте о традициях и обычаях его жителей!

Жители Кёнигсберга, покидая свои земли, оставляли в земле ценные вещи и предметы быта. Это были старинные вещи, антиквариат, военное оружие и многое другое.

Посетите наш музей и узнайте больше о жизни и Старого Кёнигсберга благодаря авторской коллекции, представленной в «Музее Наследия»!

Ждём вас по адресу:

Торговый квартал «Понарт», ул. Судостроительная, 6/2. Ориентир: напротив магазина «Фреш-маркет»,

vk.com/nasledie_39

t.me/nasledie_39



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