«Хранители руин» анонсировали субботник в Астрономическом бастионе

Волонтёрское движение «Хранители руин» анонсировало проведение субботника в Астрономическом бастионе (14+). Как сообщают организаторы в своей группе «ВКонтакте», субботник пройдёт 15 марта в 10:00.



«Открываем 2025 год субботником в очень известном и крутом историческом объекте — Астрономическом бастионе в Калининграде! Объект сохранился сквозь бури военных лет и всевозможных кризисов, а в ближайшую субботу мы начнем первый этап преображения полузабытой крепости в настоящий культурный бастион», — следует из анонса.

Уточняется, что волонтёры будут помогать новому собственнику объекта — производителю марципана «Pomatti» — очищать казематы и территорию бастиона от мусора и хлама и готовить их к будущему ремонту.

Напомним, что новым владельцем Астрономического бастиона в октябре 2024 года стала индивидуальный предприниматель Попова Юлия Вадимовна. ИП предложила за комплекс 158,8 млн рублей. Как писал портал Rugrad, Попова является женой владельца крупнейшего производителя марципана в России — ГК «Поматти» — Михаила Попова.

Для участия в субботнике желающим необходимо пройти регистрацию по ссылке. «Хранители руин» также пообещали предоставить перчатки, респираторы, каски, инвентарь и горячий обед для волонтёров, а также провести экскурсия по бастиону после субботника.