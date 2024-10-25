Астрономический бастион выкупила ИП из Калининграда за 158,8 млн рублей

Астрономический бастион на Гвардейском проспекте областного центра выкупила индивидуальный предприниматель из Калининграда. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на торговой площадке «МЭТС».

На продажу выставили два здания с кадастровыми номерами 39:15:132321:9 и 39:15:132321:10. Первое имеет площадь в 1427,7 кв. м., второе — 947,2 кв. м. Помимо этого, участок земли с номером 39:15:132307:4, на котором расположена недвижимость, отдаётся в аренду до 20 апреля 2056 года. Отмечается, что здания бастиона являются памятниками истории и культуры.

Имущество продавали на основании банкротства прежнего владельца. Им было калининградское ООО «Капитал», принадлежавшее экс-депутату Государственной думы Асану Нюдюрбегову. Новым владельцем Астрономического бастиона стала индивидуальный предприниматель Попова Юлия Вадимовна, зарегистрированная в областном центре. ИП предложила за комплекс 158,8 млн рублей. Портал Rugrad пишет, что Попова является женой владельца крупнейшего производителя марципана в России — ГК «Поматти» — Михаила Попова. В частности, с 30 сентября 2024 года она значится гендиректором компании «Эм ай би косметик», которая принадлежит Попову.

Бастион выставили на продажу в апреле 2024 года. Еженедельно стоимость имущества снижалась более чем на 10 млн рублей. Асан Нюдюрбегов приобрел исторический комплекс в Калининграде в 2008 году. До начала торгов в 2024 году здания арендовала компания «Морская звезда».

В конце 2023 года сообщалось, что в суд на владельца бастиона подала областная Служба охраны памятников. «Длительное время он (исторический объект — прим. „Нового Калининграда“) принадлежит компании, которая не занимается его сохранением и ремонтом, игнорируя наши соответствующие предписания. Мы подали исковое заявление, в котором просим суд обязать собственника провести противоаварийные работы», — приводил «Интерфакс» слова руководителя ведомства Евгения Маслова.

Ранее конкурсный управляющий фирмы Алексей Калинин в 2020 году сообщал «Новому Калининграду», что владельцы компании заинтересованы в том, чтобы здания остались в их собственности. Тогда же областные власти заявляли, что у собственника накопился долг за аренду земли в 11 млн рублей.

Здания Астрономического бастиона были построены во второй половине XIX века. В послевоенные годы он использовался в качестве призывного пункта, а впоследствии служил базой ОМОНа. В 2007 году комплекс признали объектом культурного наследия регионального значения, его официальное название — «Редюит бастиона „Обсерватория“».