Лисы на трамвае едут в закат: в Калининграде открыли три арт-остановки (фото)

В Калининграде открыты три арт-остановки с работами местных художников в рамках социокультурного проекта Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщается на сайте компании. Арт-объекты созданы по инициативе ГТЛК и при поддержке администрации Калининграда.

«На трех городских остановках — „ЦПКиО“, „Набережная ветеранов“ и „Рыбная деревня“ — размещены работы местных художников Евгения Малышева (цифровая живопись с песчаными замками), Александра Буйницкого (маршрутная карта области между огневеющим кафедральным собором и заиндевевшим Домом советов) и автора под псевдонимом FOX (поездка лис на трамвае за крендельками и горячем чаем на закате дня), — сообщили в компании. — Творения мастеров отражают уникальность городской культуры, архитектуры, местных достопримечательностей и содержат отсылки к местным традициям». На остановках также представлена информация о маршрутах городского транспорта.

ГТЛК запустила собственный социокультурный проект в 2024 году. Первые три арт-остановки появились в Туле, еще три открылись в Волгограде в 2025 году. Основная цель акции — поддержка молодых современных художников из регионов.

Как отмечает пресс-служба компании, ГТЛК системно занимается обновлением городского пассажирского транспорта по всей России, в 2024 году компания поставила почти 4,4 тыс. ед. транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», профильного инвестпроекта с использованием средств ФНБ и коммерческих сделок.

Граффити с лисами можно найти в разных районах Калининграда. Они стали появляться на калининградских улицах в 2016 году, этот символ придумал художник с псевдонимом Fox. Авторов граффити с лисой задерживали в 2019 году. В 2022 году власти сообщили о легализации деятельности уличных художников, рисующих народный символ.

Фото: телеграм-канал ГТЛК