«Поэзия Файн Арт»: в «Сигнале» пройдёт творческий вечер

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В пространстве «Сигнал» 12 апреля пройдёт творческий вечер «Поэзия Файн Арт», посвящённый интерактивной выставке картин в стиле Fine Art от московского фотохудожника и поэта Жанны Белобородовой и стихотворениям на фотоработы (16+). Анонс мероприятия размещен в сообществе пространства ВКонтакте.

«На литературном вечере поэт Ольга Радионова представит лирический блок „Выплыть нельзя испариться“. Этот вечер — прекрасный повод завести новые знакомства, узнать истории других людей через фотографии, проявить себя в роли чтеца и подзарядиться творческими флюидами», — пишут организаторы.

Мероприятие начнётся в 17:00.

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