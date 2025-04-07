В Калининграде пройдет лекция о книгоиздательских экспериментах русского авангарда

Изображение предоставлено пресс-службой Балтийского филиала Пушкинского музея
Изображение предоставлено пресс-службой Балтийского филиала Пушкинского музея
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В четверг, 10 апреля, в Балтийском филиале Пушкинского музея в Калининграде пройдет лекция «Русский бук-арт: начало. Книги русского авангарда» (16+). Она будет посвящена обзору книгоиздательских экспериментов русского авангарда от кубофутуризма до конструктивизма, сообщила пресс-служба музея.

«Книгоиздательские опыты русского авангарда — уникальное в своем роде культурное явление. Авангардисты первого призыва пытались радикально переосмыслить саму материальную фактуру книги. Книги на оберточной бумаге, на обратной стороне обоев, с обложкой из мешковины, со срезанным четвертым углом, нарисованные вручную или напечатанные литографским способом... На смену опытам кубофутуристов придет шрифтовое буйство книг группы „41°“, за ними — „строители книг“ конструктивисты, а затем... а затем все прервется на долгие десятилетия. Но именно на этой почве вырос бук-арт, как мы его понимаем», — говорится в анонсе.

Как уточняется в сообщении, лектор — Алексей Черняков, кандидат филологических наук, доцент БФУ им. И. Канта. Отдельное внимание он уделит теоретическим рефлексиям авангардистов о природе поэтического творчества и месте, которое в нем занимает книга.

Лекция состоится 10 апреля на проспекте Победы, 5а, начало в 18:30. Цена билетов — 200 и 350 рублей.


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