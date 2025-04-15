Лекции, игры, краеведческая прогулка: «Чеховка» опубликовала программу «Библионочи»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В субботу, 26 апреля, в калининградской библиотеке имени Чехова состоится Всероссийская просветительская акция «Библионочь — 2025» (12+). Она будет посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы и пройдет под девизом «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Об этом сообщается на сайте «Чеховки».

«С праздничной тематической программой для гостей выступят актёры и музыканты, писатели и поэты. Пройдёт ряд бесплатных мастер-классов, лекций и творческих встреч; выставочные и интерактивные программы от военно-исторических клубов. На протяжении мероприятия будет работать полевая кухня Клуба военно-исторической реконструкции при Доме офицеров Балтфлота c песнями и викторинами. Завершит акцию концерт духового военного оркестра специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии», — отмечается в анонсе к предстоящей «Библионочи».

Организаторы подчеркивают, что программа рассчитана на посетителей старше 12 лет, и обращают внимание на то, что на некоторые мероприятия необходима предварительная запись. Подробная программа «Библионочи-2025» в «Чеховке» — по ссылке.

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