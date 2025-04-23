В Калининграде стартует продажа единого билета на «Музейную ночь»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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С 23 апреля в Калининграде стартует продажа единого билета, по которому можно посетить восемь учреждений в «Музейную ночь» (6+). Акция пройдёт 16-17 мая, сообщила пресс-служба АНО «Фестивальная дирекция».

В «Музейное кольцо» объединились:

  • Музей янтаря с программой «Под Знаменем Победы»,

  • «Музей Мирового океана» с программой «Герои»,

  • Музей советского периода Калининграда «Дом китобоя» с программой «Сны героев»,

  • Калининградский областной музей изобразительных искусств с

программой «Красота спасает мир»,

  • Музей «Фридландские ворота»,

  • Калининградский областной историко-художественный музей с программой «Судьбы, ставшие легендами: герои прошлого и настоящего»,

  • Кафедральный собор с программой «Времена героев»,

  • Балтийский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина с темой «Герои возрождения».

Дети до 10 лет включительно могут посещать музеи бесплатно до 22:00 в сопровождение взрослого, имеющего единый билет и документ, подтверждающий возраст ребёнка. Для остальных стоимость билета составит 1000 рублей. Приобрести его можно с 12 часов 23 апреля на сайте акции.

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