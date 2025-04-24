БФУ анонсировал открытую лекцию на тему немецкой публицистики

Культурно-просветительский центр БФУ анонсировал открытую лекцию «Немецкая консервативная публицистика второй половины XX века в лицах: Армин Молер и Герд-Клаус Кальтенбруннер. Биографии, влияние, наследие» (12+). Об этом сообщает пресс-служба центра.



Лектор — Филипп Фомичев, исследователь политической и интеллектуальной истории Германии ХХ века, специалист по немецким «новым правым», научный редактор издательства Silene Noctiflora, стажёр-исследователь «Центра фундаментальной социологии» НИУ ВШЭ.

«В рамках презентации переводов ярких текстов Армина Молера („Против либералов“) и Герда-Клауса Кальтенбруннера („Элита“) 1980-х годов будут представлены политические биографии этих двух наиболее значимых правоконсервативных публицистов Германии данного периода — швейцарского ницшеанца и австрийского католика-традиционалиста — и рассмотрены их ключевые работы в общем интеллектуальном и политическом контексте эпохи», — говорится в анонсе.