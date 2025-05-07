В Калининграде пройдет лекция о неразгаданных загадках Канта

Изображение предоставлено пресс-службой Балтийского филиала Пушкинского музея
Изображение предоставлено пресс-службой Балтийского филиала Пушкинского музея
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Во вторник, 13 мая, в Калининграде пройдет лекция, посвященная неразгаданным загадкам в работах великого философа Иммануила Канта, «Критика способности суждений о Канте» (12+). Прочитает ее Александр Мамаев. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского филиала Пушкинского музея.

«О Канте написано много. Но, по мнению лектора, в большинстве случаев это пересказы примерно одного и того же материала. Главные сочинения Канта абстрактны и противоречивы, поэтому дают большой простор для интерпретаций. Некоторые специалисты даже в наше время обнаруживают в них неразгаданные загадки», — говорится в анонсе к мероприятию.

Лекция состоится 13 мая в 18:30 в БФ ГМИИ имени А.С. Пушкина на проспекте Победы, 5а. Стоимость билетов — 200 и 350 рублей.

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