Идем в театр Н. Захарова: бал у Воланда, премьера «Князь» и «Маленький принц»

Только 6 дней с 13 по 18 мая скидка 10% на все спектакли июня по промокоду «театр10»!

25 мая в 17:00 вечер живого джаза с Nuages Jazz Quartet, 0+.

Авторское прочтение мировых хитов, музыканты под руководством Ильи Пищенко и необыкновенный голос Паолы Мейдра.


31 мая в 18:00 комедия «Турбулентность», 18+.

Три стюардессы, много влюбленных в них мужчин и расписание рейсов, которое сломалось. Комедия, где страсть и ложь летают бизнес-классом.


1 июня 12.00 философская сказка «Маленький принц», 6+.

В День защиты детей. Помните: каждый ребёнок — планета. Главное — не мешать ему светить.


14 июня 18.00 спектакль «Князь» по роману Достоевского «Идиот»,16+.

Любовные треугольники режут пространство — неожиданно и красиво. Маски. Пластика в Черных плащах. Невероятное режиссерское решение.


15 июня в 17:00 «Мастер и Маргарита. Бал», 18+.

Спектакль-променад, где зрители гости на балу у Воланда, а театр превращается в лабиринт страстей и мистики. Вечер полнолуния — бал открыт!


Не пропустите горячие театральные вечера в холодном июне!


Справка

Содружество Актёров театр Николая Захарова

г. Калининград, ул. Глазунова, 9, вход с ул. Глазунова, 22
+7 911 465 72 65
+7 911 455 67 89
teatrzaharova.ru

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