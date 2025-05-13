Идем в театр Н. Захарова: бал у Воланда, премьера «Князь» и «Маленький принц»

Только 6 дней с 13 по 18 мая скидка 10% на все спектакли июня по промокоду «театр10»!

25 мая в 17:00 вечер живого джаза с Nuages Jazz Quartet, 0+.

Авторское прочтение мировых хитов, музыканты под руководством Ильи Пищенко и необыкновенный голос Паолы Мейдра.





31 мая в 18:00 комедия «Турбулентность», 18+.

Три стюардессы, много влюбленных в них мужчин и расписание рейсов, которое сломалось. Комедия, где страсть и ложь летают бизнес-классом.





1 июня 12.00 философская сказка «Маленький принц», 6+.

В День защиты детей. Помните: каждый ребёнок — планета. Главное — не мешать ему светить.





14 июня 18.00 спектакль «Князь» по роману Достоевского «Идиот»,16+.

Любовные треугольники режут пространство — неожиданно и красиво. Маски. Пластика в Черных плащах. Невероятное режиссерское решение.





15 июня в 17:00 «Мастер и Маргарита. Бал», 18+.

Спектакль-променад, где зрители гости на балу у Воланда, а театр превращается в лабиринт страстей и мистики. Вечер полнолуния — бал открыт!





Не пропустите горячие театральные вечера в холодном июне!