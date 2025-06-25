Калининградцев приглашают на лекцию «Мир и война у Фрейда и Хуциева»

В четверг, 26 июня, в Балтийском филиале Пушкинского музея состоится лекция Максима Кожемякина «Мир и война у Фрейда и Хуциева» (12+) из авторского цикла «Кино и психоанализ». Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Фрейд пишет о культуре, цивилизации, в конечном итоге — об этике и эстетике как тех культурных изобретениях, которые должны не допустить войны. Так, в самом конце он пишет: „Всё, что содействует культурному развитию, одновременно работает против войны“. Что значит это „всё“? Как это „всё“ определяется? Этими же вопросами как будто задаётся Марлен Хуциев, снимая фильм „Был месяц май“ (1970), по мотивам которого попробуем что-то сказать в ответ на письмо Фрейда», — говорится в анонсе к мероприятию.

Начало лекции в 19:00, место проведения — Балтийский филиал Пушкинского музея на пр-те Победы, 5 а. Цена билетов — 200 и 350 рублей.