В Калининграде пройдёт лекция об использовании янтаря в медицине и фармации

В Музее янтаря 2 июля в 16:00 состоится лекция «Янтарь в медицине и фармации: опыт прошлого и современные интерпретации» (12+). Ее проведет главный научный сотрудник музея Ирина Полякова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Интерес к янтарю как лекарству в истории европейской культуры прослеживается на протяжении многих столетий. Но чем он был продиктован? Как объясняли целебные свойства, приписываемые янтарю, врачи и аптекари, алхимики и философы в рамках различных культурных традиций? И часто ли подкреплялись медицинской практикой многочисленные рецепты и рекомендации?» — следует из анонса.

Музей приглашает к разговору о причинах популярности и востребованности янтаря в медицине и фармации прошлых веков. Кроме того, на лекции предлагают «обсудить известные рецепты и подумать о том, насколько оправданы обращения к древним источникам для рекламы современных средств, в состав которых входят янтарь или янтарная кислота». В музее также пообещали поделиться «лайфхаками», который помогут распознать «недобросовестных интерпретаторов» истории использования янтаря в медицине.

Участие по входному билету в музей.