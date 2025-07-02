В Калининграде анонсировали открытие Дома книжного наследия XX века им. Гумилёва

В рамках празднования Дня города в Калининграде 4 июля в 10.00 состоится торжественное открытие Дома книжного наследия XX века имени Н.С. Гумилёва (6+) по адресу: ул. Тельмана, 28. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Это культурно-просветительская инициатива, воплощенная в блоке мероприятий, направленных на сохранение, изучение и популяризацию литературного наследия XX века: Серебряный век, советская и русская литература», — пояснили горвласти. Внутри библиотеки будут располагаться Зал памяти эпохи Серебряного века и отдельный зал, посвящённый советской и русской литературе. В новом библиотечном пространстве планируется проводить творческие встречи, поэтические и литературные вечера, а также лектории.

В день открытия ожидается показ выставки «...В немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь моей судьбы...» и экспозиции военной миниатюры. Кроме того, будет показан фильм «Прусские маршруты Гумилёва» (12+) и проведена интерактивная командная игра по Серебряному веку.

Вход на мероприятие свободный.