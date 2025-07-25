В Зеленоградске пройдёт презентация двух поэтических сборников Андрея Ренскова

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В Зеленоградске в библиотеке им. Куранова 26 июля пройдёт презентация книг Андрея Ренскова «Обратное море» и «Элегии на выдохе и вдохе» (12+). Об этом сообщает муниципальная газета «Волна».

«Вечер „Потрясение воздуховодов“ — это встреча разных поэтических практик. Автор двух новых книг „Обратное море“ и „Элегии на выдохе и вдохе“ использует и минимализм, и верлибр, и холостой стих, и рифмованные тексты, и разные ритмические построения. Поэзия Андрея Ренскова многослойна, местами абсурдна и парадоксальна. Тем и интересна», — рассказали в библиотеке.

Начало запланировано на 16:00. Вход свободный.

Изображение: телеграм-канал газеты «Волна»

В марте 2025 года Ренскову вручили диплом III степени в номинации «Лучший иллюстратор» премии «ЛиК-2024» («Литературный Калининград»).

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