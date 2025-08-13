В Музее искусств пройдёт лекция «Век императриц. Презентация государственности»

В Музее изобразительных искусств в пятницу, 15 августа, в 18:00 в рамках выставки «Женщины барокко» пройдёт лекция «Век императриц. Русское барокко: презентация государственности» (6+). Её проведёт искусствовед Лада Сыроватко, сообщает пресс-служба учреждения.

«XVIII век — единственный в истории России, когда у кормила власти стояли преимущественно женщины. Всего в России было четыре императрицы: Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Каждая из них внесла свой важный вклад в историю российской государственности, и каждая развивала свой вид искусства», — следует из анонса.

Стоимость входного билета на лекцию — 250 рублей для всех категорий посетителей. В рамках лекции ожидается бесплатное посещение экспозиции «Женщины барокко». Действует программа «Пушкинская карта».