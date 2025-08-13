В Музее искусств пройдёт лекция «Век императриц. Презентация государственности»

Все новости по теме: Культура

В Музее изобразительных искусств в пятницу, 15 августа, в 18:00 в рамках выставки «Женщины барокко» пройдёт лекция «Век императриц. Русское барокко: презентация государственности» (6+). Её проведёт искусствовед Лада Сыроватко, сообщает пресс-служба учреждения.

«XVIII век — единственный в истории России, когда у кормила власти стояли преимущественно женщины. Всего в России было четыре императрицы: Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Каждая из них внесла свой важный вклад в историю российской государственности, и каждая развивала свой вид искусства», — следует из анонса.

Стоимость входного билета на лекцию — 250 рублей для всех категорий посетителей. В рамках лекции ожидается бесплатное посещение экспозиции «Женщины барокко». Действует программа «Пушкинская карта».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter