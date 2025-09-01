«Признание в любви» под дождем: не пропустите эффектное шоу в Доме искусств!

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции?

Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. Танец по-настоящему красноречиво расскажет о том, что происходит внутри.


В программе «Признание в любви» собраны наиболее эффектные танцевальные номера со всех спектаклей и не вошедшие в них. А также лучшие темы монологов главного героя из спектаклей театра. Мужские
размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем, что привносит в постановку еще больше жизни и юмора. Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» гарантирует, что зрители окунутся в бурю эмоций и почувствуют безграничную силу танца.
В финале номера исполняются под потоками воды!

Билеты:
29 сентября «Пирамида», Кассир.Ру.
30 сентября «Пирамида», Кассир.Ру.
Также билеты можно приобрести в кассе Дома искусств (тел. 64-37-47).

Продолжительность 1,5 часа. Категория 12+
Режиссер — Рустам Надыршин

*ООО «Кассир.Ру», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ОГРН 1163926054236, ООО «Пирамида-Калининград», г. Калининград , ул. Ключевая ул, дом 25Б, ОГРН 1033902832413.
Справка

Дом искусств концертно-театральный комплекс

г. Калининград, пр-т Ленинский, 155
+7 (4012) 64 37 47
+7 (4012) 64 87 70
домискусств.рф
Вконтакте

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]
Реклама. ИП Пивоварова Л. С. ИНН 771865180892. Erid: 2VSb5zCfiP3
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter