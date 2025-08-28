В 31-м театральном сезоне Николай Захаров подарит публике спектакль «Эдит Пиаф»

В новом сезоне зрителей ждёт много интересных событий. Несколько премьер, открытие джаз-клуба NZ при свечах и яркие спектакли театра, которые сделают вашу осень золотой и теплой.

13 сентября, 18.00, Комедия «Турбулентность»

Три стюардессы, влюбленные в них мужчины и сломавшееся расписание рейсов. Комедия, где страсть и ложь летают бизнес-классом. 18+

14 сентября, 17.00, «Мастер и Маргарита.Бал». К просмотру обязательно!

Мистический спектакль, где зрители — гости на балу у Воланда, а театр превращается в «пятое измерение». Некто в масках и гости будут перемещаться из одного зала в другой. Зрители окажутся непосредственными участниками действия с угощениями и дегустацией.

Великолепные танцы всех персонажей, тексты Булгакова и мощный рок-экстрим-вокал Юлии Галдикайте будут сопровождать зрителей на Балу Воланда. 18+

19 сентября, 19.00, «Все отдам за вашего мужа», бракоразводная комедия по пьесе М. Задорнова, 18+

Одновременно лёгкая и светлая история о превратностях любви и семейной жизни. Героиня с нетерпением ждет супруга и готовит для него праздничный ужин: сегодня исполняется двадцать лет их совместной жизни. Но раздается звонок в дверь, и от семейной идиллии не остается и следа...

20 сентября, 12:00, Философская сказка «Маленький принц», начинаем учебный год вместе.

Помните: каждый ребёнок — планета. Главное — не мешать ему светить. 6+





20 сентября, 19.00, Премьера! Открытие джаз-клуба NZ при каскаде горящих свечей!

В составе трио (бас, ударные, фортепиано) Илья Пищенко представит публике яркую программу хитов джазовой музыки в инструментальном и вокальном исполнении.

27 сентября, 18.00, Экзистенциальная комедия «Фуршет для придурка».

Состоятельный издатель придумал необычное развлечение. Он и его друзья устраивают ужин, где каждый должен привести... полного придурка. Тот, чей придурок больше всех насмешит компанию, станет победителем. Вечеринка оборачивается вовсе не так, как планировал хозяин. В финале спектакля уже непонятно, кто же дурак.16+

28 сентября, 17.00, Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф.М. Достоевского «Идиот»,

Любовные треугольники, маски, фраки, плети и черные розы — это триллер! Неожиданное режиссерское предложение. 12+

Приоткроем завесу... В 31-м театральном сезоне Николай Захаров подарит публике ... премьеру — спектакль «Эдит Пиаф»! Красивая история о необыкновенной жизни, любви и песнях великой певицы с живым звуком, вокалом, танцами и великолепными актерами.

«Я пою не для всех, я пою для каждого», — говорила Эдит Пиаф. Ее голос — один из голосов ушедшего века, ставший символом Франции наравне с Марсельезой и Эйфелевой башней.

Ее последние слова: «Я ни о чем не жалею!»

Театр — это модно. Приходите в театр.

Билеты на сайте театра и Яндекс.Афиши.

Подключена Пушкинская карта.

До встречи в театре!



