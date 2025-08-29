Отголоски боёв Второй мировой: в Калининград прибывает десант военных историков

6 сентября наш город снова станет центром внимания всех, кто любит и ценит военную историю: в Калининградском областном историко-художественном музее выступят с эксклюзивными докладами военные историки, постоянные спикеры канала TacticMedia и будет продемонстрирована вторая часть фильма «Прохоровка. Люди, огонь и сталь».

Уже в третий раз Калининградское отделение Российского военно-исторического общества совместно с TaсticMedia проводит военно-исторический форум, в этот раз он называется «Наши Победы» и посвящается 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной и во Второй мировой войне.


Алексей Исаев, Константин Петунин, Илья Мощанский, Александр Поволоцкий, Валерий Замулин, Сергей Патянин готовят выступления о ярких событиях Второй мировой войны. 

Михаил Тимин и Владимир Морозов представят зрителям вторую часть уникального проекта о сражении на Курской дуге «Прохоровка. Люди, огонь и сталь», 12+. По отзывам зрителей, посмотревших первую часть (если вы еще не смотрели, вот ссылка), фильм переворачивает наши представления о том, как развивались события под Курском в 1943 году, и задает новый стандарт современного документального кино о Великой Отечественной.

Форум еще и прекрасная возможность для неформального общения со звездами современной исторической науки. Однозначно рекомендуем к посещению.

Подробная программа форума и регистрация

Мероприятие состоится 6 сентября 2025 г. в Калининградском областном историко-художественном музее. В рамках форума будет организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны и современного периода, состоится участие реконструкторов, представителей военно-исторических клубов, а на площадке перед музеем будет развернута полевая кухня.

По всем вопросам участия в форуме обращайтесь в Калининградское городское отделение Российского военно-исторического общества: +7 906 231 50 33

16+

