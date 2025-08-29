«На задней парте»: ко Дню знаний зоопарк подготовил квест для младшеклассников

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Жизнь детей

С 29 августа по 7 сентября в Калининградском зоопарке школьники смогут пройти квест-игру «На задней парте» (6+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Гуляйте по зоопарку, заходите в учебные „кабинеты“ и выполняйте задания. Те, кто правильно решит все задачки и заполнит дневник, получат приз от зоопарка! Бесплатный буклет квест-игры берите в кассах зоопарка. Мы рекомендуем эту игру для детей 7 — 10+ лет. Не забудьте захватить с собой карандаш или ручку!» — отмечается в сообщении.

Стоимость входных билетов: взрослый — 550 р., льготный и детский — 250 р. Режим работы зоопарка: до 2 сентября с 9.00 до 20.00, кассы — до 19.00; со 2 сентября — с 9.00 до 19.00, кассы — до 18.00.

