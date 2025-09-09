В Калининградском зоопарке расчистили историческую мозаику детского городка (фото)

Фото: Telegram-канал Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке 6 сентября состоялась «грандиозная акция» по расчистке исторической мозаики детского городка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Уже несколько лет подступаемся к реставрации и сохранению этого уникального памятника искусства. Два года назад пригласили в зоопарк известного художника-мозаичиста Павла Савельева. Его вердикт был однозначным: сохранить можно и нужно! Для более точной оценки Павлу нужно было расчистить многолетние наслоения пыли и грязи, чтобы увидеть мозаику во всех цветах», — говорится в сообщении.

Павел Савельев посоветовал зоопарку обратиться за помощью к волонтёрам. На просьбу «откликнулись моментально» представители движения «Наследие стен» во главе с Евгением Мосиенко.