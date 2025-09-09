В Калининградском зоопарке расчистили историческую мозаику детского городка (фото)

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области
Фото: Telegram-канал Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке 6 сентября состоялась «грандиозная акция» по расчистке исторической мозаики детского городка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Уже несколько лет подступаемся к реставрации и сохранению этого уникального памятника искусства. Два года назад пригласили в зоопарк известного художника-мозаичиста Павла Савельева. Его вердикт был однозначным: сохранить можно и нужно! Для более точной оценки Павлу нужно было расчистить многолетние наслоения пыли и грязи, чтобы увидеть мозаику во всех цветах», — говорится в сообщении.

Павел Савельев посоветовал зоопарку обратиться за помощью к волонтёрам. На просьбу «откликнулись моментально» представители движения «Наследие стен» во главе с Евгением Мосиенко.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter