«Фридландские ворота» анонсировали «открытый микрофон» для любителей поэзии и музыки

В субботу, 20 сентября, в музее «Фридландские ворота» пройдет акция «Открытый микрофон» для всех любителей поэзии и музыки (0+). Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Уже в эту субботу в 14.00 любой желающий сможет проявить себя в поэзии и музыке. Если вы хотите поделиться своими стихами или просто насладиться творчеством других — присоединяйтесь к мероприятию», — говорится в сообщении.

Для участия в мероприятии нужно отправить заявку на почту. «Это поможет музею подготовиться и сделать событие максимально комфортным для всех», — пояснили горвласти.