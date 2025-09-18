«Чеховка» анонсировала литературно-музыкальную программу, посвященную Сергею Есенину

В воскресенье, 21 сентября, в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдёт литературно-музыкальная программа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...» (12+), посвящённая 130-й годовщине со дня рождения и 100-летию со дня смерти русского поэта Серебряного века, Сергея Есенина.

«Стихотворения поэта на разных языках прочитают участники встречи. В ходе авторской программы Ольги Кошелевой посетители вспомнят страницы жизни этого талантливого человека, услышат песни на стихи Есенина в исполнении Владимира Борзова и Оксаны Жигулиной. В завершение желающие смогут прочитать свои посвящения великому поэту», — говорится в анонсе.

Начало мероприятия в 14 часов. Вход свободный. Адрес: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Московский пр-т, 39.

