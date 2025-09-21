В «Сигнале» проведут серию лекций о трамвае

В «Сигнале» 25 сентября в 18:30 состоится вводная лекция цикла о трамвае (16+). Анонс размещён в телеграм-канале арт-пространства.

«На встречах планируем: говорить том, как сделать так, чтобы все поехало; трамвай — благо или помеха и дыра в бюджете; как учесть интересы всех сторон при проектировании транспорта», — пишут организаторы. На ближайшей лекции о трансформации подходов к планированию городских транспортных систем расскажет кандидат технических наук, председатель Научно-технического совета Минтранса РФ в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Вадим Донченко. Сравнение эффективности различных видов городского транспорта проведет Александр Морозов, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.