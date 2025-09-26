«Камень на сердце»: в «Сигнале» пройдёт выставка калининградской художницы

В «Сигнале» 4 октября в формате творческой встречи состоится открытие персональной выставки Юлии Горбуновой «Камень на сердце» (16+). Анонс размещён в сообществе пространства «ВКонтакте».

«Этот проект — попытка материализовать внутренние переживания. Художница находит на морском берегу камни, которые становятся внешним воплощением душевного груза. С помощью уникальной техники она „запечатывает“ в них моменты эмоционального напряжения, превращая безмолвные объекты в архивы личного опыта. На встрече Юлия расскажет о своем процессе, о том, как рождалась эта работа на стыке искусства и психологии, и почему метафора „камня на сердце“ оказалась такой живой и осязаемой», — пишут в анонсе.

Юлия Горбунова — междисциплинарный художник. Область интересов сосредоточена на осмыслении телесности, исследовании личной, родовой и коллективной памяти, а также исторической реминисценции региона.

Начало — в 18:00. Вход свободный.

MeGBgTp4ajaA7iV_D4UTFvLE8xfrvxrY3Ow4EbGzc-4aqaS-042DmxbkaceI3Wl5Ku-C29hWhEJa0ixpIcfhJxEL-2-2.jpg

Изображение: сообщество арт-пространства «ВКонтакте»

