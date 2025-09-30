Калининградский музей искусств анонсировал акции для пенсионеров 1 октября

Фото предоставлено Музеем изобразительных искусств
Фото предоставлено Музеем изобразительных искусств
Все новости по теме: Город

В Калининградском Музее изобразительных искусств в День пожилого человека, 1 октября, для пенсионеров будут действовать скидки и приятные бонусы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«В этот день старшее поколение может посетить экскурсии „Тайны старой биржи“ (6+) и „От Гофмана до Новой реальности“ (6+) с 50-процентной скидкой. При покупке билетов на кассе необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Подарок бабушкам и дедушкам могут сделать учащиеся — держатели Пушкинской карты — и привести их с собой в Музей бесплатно в качестве сопровождающего. Акция „Я и бабушка моя“ включает оплату билета подростком любой действующей выставки Пушкинской картой, билет для сопровождающего пенсионера идет в подарок», — рассказали в музее.

Отметим, что в День пожилого человека специальная акция пройдет и в историко-художественном музее Калининграда. 1 октября вход на все экспозиции музея будет бесплатным при предъявлении пенсионного удостоверения. Кроме того, в рамках акции для пенсионеров в 11.00 состоится бесплатная обзорная экскурсия «Знакомство с музеем», а в 12.00 — мастер-класс «Лотос — цветок долголетия».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter