Калининградский музей искусств анонсировал акции для пенсионеров 1 октября

В Калининградском Музее изобразительных искусств в День пожилого человека, 1 октября, для пенсионеров будут действовать скидки и приятные бонусы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«В этот день старшее поколение может посетить экскурсии „Тайны старой биржи“ (6+) и „От Гофмана до Новой реальности“ (6+) с 50-процентной скидкой. При покупке билетов на кассе необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Подарок бабушкам и дедушкам могут сделать учащиеся — держатели Пушкинской карты — и привести их с собой в Музей бесплатно в качестве сопровождающего. Акция „Я и бабушка моя“ включает оплату билета подростком любой действующей выставки Пушкинской картой, билет для сопровождающего пенсионера идет в подарок», — рассказали в музее.

Отметим, что в День пожилого человека специальная акция пройдет и в историко-художественном музее Калининграда. 1 октября вход на все экспозиции музея будет бесплатным при предъявлении пенсионного удостоверения. Кроме того, в рамках акции для пенсионеров в 11.00 состоится бесплатная обзорная экскурсия «Знакомство с музеем», а в 12.00 — мастер-класс «Лотос — цветок долголетия».