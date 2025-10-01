«Библиотеки: от Древнего Востока до Рима»: БФУ им. Канта анонсировал открытую лекцию

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

В четверг, 9 октября, в культурно-просветительском центре БФУ имени Канта в Калининграде пройдет открытая лекция «Библиотеки: от Древнего Востока до Рима» (12+). Ее прочитает кандидат философских наук, доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ Андрей Тесля. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Чем библиотека отличается, например, от архива? И точно ли она отличалась от него всегда? На предстоящей лекции Андрея Тесли речь пойдет о том, как возникали первые библиотеки — и как они обрели знакомый нам вид, о сложной и красивой истории от Древнего Востока до Рима, от хеттских и ассирийских владык до Цицерона и Траяна», — отмечается в анонсе.

Лекция состоится по адресу: ул. Университетская, 2, ауд.115А, Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта. Начало мероприятия — 9 октября в 18.30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter