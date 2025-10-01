«Библиотеки: от Древнего Востока до Рима»: БФУ им. Канта анонсировал открытую лекцию

В четверг, 9 октября, в культурно-просветительском центре БФУ имени Канта в Калининграде пройдет открытая лекция «Библиотеки: от Древнего Востока до Рима» (12+). Ее прочитает кандидат философских наук, доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ Андрей Тесля. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Чем библиотека отличается, например, от архива? И точно ли она отличалась от него всегда? На предстоящей лекции Андрея Тесли речь пойдет о том, как возникали первые библиотеки — и как они обрели знакомый нам вид, о сложной и красивой истории от Древнего Востока до Рима, от хеттских и ассирийских владык до Цицерона и Траяна», — отмечается в анонсе.

Лекция состоится по адресу: ул. Университетская, 2, ауд.115А, Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта. Начало мероприятия — 9 октября в 18.30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.