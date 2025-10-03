«К изобилию!»: в Доме китобоя пройдёт лекция о фарфоре

Дом китобоя приглашает на лекцию Ивана Гольского «„К Изобилию!“. Фарфор по рекомендациям „Книги о вкусной и здоровой пище“» (16+). Она пройдёт в среду, 8 октября, в 18:30. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

«Фарфор — имперский материал. Как бы не менялся наш мир в сторону демократизации и даже упрощения традиционных церемоний, фарфор в нашем доме подчёркивает благополучие и достаток, символизирует имеющуюся свободу выбора и личные вкусовые пристрастия хозяев», — следует из анонса.

На лекции рассмотрят особенности столового фарфора для торжественных случаев на сравнении эталонных европейских форм 1750-х годов и отечественных изделий 1950-х годов в стилистике барокко и классицизма. «Ключом к постижению неизменности традиций сервировки» станет «Книга о вкусной и здоровой пище» 1952 года издания.