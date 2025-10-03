«К изобилию!»: в Доме китобоя пройдёт лекция о фарфоре

Все новости по теме: Культура

Дом китобоя приглашает на лекцию Ивана Гольского «„К Изобилию!“. Фарфор по рекомендациям „Книги о вкусной и здоровой пище“» (16+). Она пройдёт в среду, 8 октября, в 18:30. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

«Фарфор — имперский материал. Как бы не менялся наш мир в сторону демократизации и даже упрощения традиционных церемоний, фарфор в нашем доме подчёркивает благополучие и достаток, символизирует имеющуюся свободу выбора и личные вкусовые пристрастия хозяев», — следует из анонса.

На лекции рассмотрят особенности столового фарфора для торжественных случаев на сравнении эталонных европейских форм 1750-х годов и отечественных изделий 1950-х годов в стилистике барокко и классицизма. «Ключом к постижению неизменности традиций сервировки» станет «Книга о вкусной и здоровой пище» 1952 года издания.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter