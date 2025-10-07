В «Чеховке» пройдёт поэтический вечер об эмоциональной географии Железнодорожного

Изображение: пресс-служба библиотеки
В «Чеховке» 9 октября в 19:00 пройдёт поэтический вечер «Железнодорожный/Гердауэн: эмоциональная география древнего города в современной поэзии» (12+). На вечере будет представлен первый в Калининградской области опыт поэтической картографии, сообщает пресс-служба.

«Поэты из Калининграда, Пскова и Железнодорожного нанесли на карту своих эмоций знаковые точки этой Вселенной. Затегировали старый город, чтобы сохранить этому поселению его собственный голос», — следует из анонса.

По словам участников поэтического проекта, «в крошечном Железнодорожном как в капле отразилось всё, что сделало его городом — кирха, замок, река с водяной мельницей, пруд и даже здание бывшего районного управления. Город G — это универсум, модель регионального микрокосма, которая повторяется едва ли не в каждом другом в Калининградской области».

Вход на мероприятие свободный.

