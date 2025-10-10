Легендарный ансамбль «Сябры» приедет с выступлением в Калининград

Легендарный ансамбль «Сябры» уже почти пять десятилетий радует слушателей своим творчеством. Искусство ансамбля, соединяя традиции и современность, благодаря исполнительскому мастерству и вокальным данным всех артистов стало всенародно известным и любимым.

А такие песни «Сябров», как «Алеся», «Глухариная зоря», «Печки-лавочки», «У криницы», «Завалинка», «Вы шумите, березы», «Гулять так гулять!», «Прыязджайце да нас у Беларусь», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Полька белорусская», «Переживём», давно стали народными.

Ансамбль записывает новые альбомы, постоянно представляет новые песни, которые принимаются и постоянными давними почитателями и молодёжью.

На любой сцене мира «Сябры» достойно представляют культуру Беларуси. Артисты Заслуженного коллектива Республики Беларусь выступали практически на всех самых престижных концертных площадках СССР с удовольствием дают концерты у себя в Беларуси, успешно гастролируют за рубежом, неоднократно бывали в США, Индии, Китае, Польше, Германии, Финляндии, во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки.

Органично вписавшийся в группу участник «Детской Новой Волны» DJ Anatol (Анатоль Ярмоленко-мл.) привнес в ансамблевое звучание современные музыкальные ритмы, восторженное сценичное движение, юношеский задор и смелость обновления.

Основатель и неизменный художественный руководитель коллектива — Народный артист Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Ярмоленко. Обладая самобытным душевным голосом с яркой тембральной окраской, он умеет создать теплое вокальное пространство, затронуть душу своего зрителя, настроить ее на искренность, глубокие эмоции и то нежное состояние, благодаря которому хочется жить и радоваться жизни. Талант Анатолия Ярмоленко объединяет людей, дает надежду удачу, радость, помогает пережить трудную минуту, и поэтому для своих многочисленных поклонников он стал по-настоящему родным и близким.

Когда: 19 ноября в 19.00.

Где: г. Калининград, пр. Ленинский, 155, Дом искусств.

