«Закат солнца» и эрмитажная библиотека: в Музее искусств пройдут Дни Эрмитажа

В Музее изобразительных искусств 16 октября пройдут Дни Эрмитажа (0+) — ежегодное культурное событие, позволяющее жителям области «прикоснуться» к собранию петербургского музея. В этом году они будут посвящены эпохе романтизма, сообщает пресс-служба учреждения.

Главным событием проекта станет выставка одной картины — «Закат солнца (Братья)» Каспара Давида Фридриха, важного художника того времени, который перевел идеи романтизма в визуальный код. Его колористические и композиционные находки повлияли на живопись Европы и России.

«Произведение „Закат солнца (Братья)“ было написано на холсте, около 1835 года, когда Каспар Давид Фридрих создавал вариации и копии своих ранних произведений для Российского императорского дома. Одной из важнейших тем в картине является братство, духовное единство, способное связать людей сквозь расстояния и даже победить смерть. Эта идея была не только данью романтической философии, но созвучна личным переживаниям автора», — рассказали в пресс-службе. Название картине дали хранители Эрмитажа по аналогии с работой, экспонировавшейся на выставке в Кенигсберге в 1832 году.

Изображение: пресс-служба музея

В рамках Дней Эрмитажа также будет организована эрмитажная библиотека. В этом году главным книжным экспонатом станет «Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный» (16+), выпущенный издательством «Редкая книга из Санкт-Петербурга» к 80-летию генерального директора музея. Текст книги отпечатан вручную на станке XIX века. «Михаил Пиотровский сравнил издание „Эрмитаж „земной“ и „небесный““ с песней: это действительно гармоничный пример соответствия содержания форме — книга об искусстве является в то же время высочайшим примером искусства книги», — добавляет музей.

Важной частью проекта станут произведения современного петербургского мастера, главного художника-фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца. Его проект «Солнце в музее» включает в себя 29 фотографий, где «соавтор художника — переменчивый и непредсказуемый солнечный свет, а „персонажи“ снимков — скульптуры, обретающие новизну с каждой переменой точки, зрения и ракурса».

Дни Эрмитажа продлятся до 30 ноября. Действует «Пушкинская карта».