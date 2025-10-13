БФУ им. Канта анонсировал открытую лекцию о библиотеках

В четверг, 16 октября, в культурно-просветительском центре БФУ им. И. Канта в Калининграде пройдет открытая лекция «Библиотеки: от „темных веков“ до второго пришествия» (12+). Ее прочитает кандидат философских наук, доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ Андрей Тесля. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Конец Древнего Рима означал для его западной, латинской части — одновременное исчезновение библиотек. Разумеется, книжные собрания не исчезли — хоть и значительно поредели и изменились в своем составе. Но „темные века“ не знают „библиотеки“ как особого помещения, не говоря уж об институции. Библиотеки в этом смысле вернуться только в Высокое Средневековье — которое, пожалуй, наша общая родина даже больше, чем Древняя Греция или Рим. О том, как менялись книжные собрания от позднего Рима к раннему Новому времени, как они были устроены, а отчасти и о том, что и как читали в эти времена — и пойдет речь на предстоящей лекции Андрея Тесли», — отмечается в анонсе.

Начало лекции в 18:30 по адресу: ул. Университетская, 2, ауд.115А, Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта. Вход осуществляется по предварительной регистрации по ссылке.

