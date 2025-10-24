Приглашаем на творческий вечер-концерт Дмитрия Харатьяна «Дороги любви»

Дмитрий Харатьян — популярный разноплановый актер театра и кино, певец, телеведущий, президент открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров», художественный руководитель детской кино-театральной студии «Школа гардемаринов».

За 50-летнюю творческую деятельность проникновенный и темпераментный Дмитрий Харатьян сыграл в культовых фильмах, в числе которых «Розыгрыш», «Зеленый фургон», «Скорость» «Гардемарины, вперед!», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди», «Тебе, настоящему», «Аврора», «Инфант», «Тайны дворцовых переворотов» и многих других; спектаклях «Нина», «Люди и мыши», «Нетелефонный разговор»; мюзиклах «Веселые ребята», «Ханума», «Мата Хари: любовь и шпионаж»; в рок-опере «Идут белые снеги».Оценить многогранность таланта Дмитрия Харатьяна можно на творческой встрече-концерте, которую артист проводит совместно с группой «Cocktail project». Это уникальное сочетание песни, слова, актёрского мастерства. Вы услышите стихи великих поэтов, любимые песни из фильмов («Не вешать нос», «Дороги любви», «Школьный вальс», «20-й год», «Ты где, июль?», «Есть только миг», «Непогода», «Кто на новенького?», «Песенка кавалергарда» и другие), песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, О. Митяева, некоторые из которых прозвучат в неожиданной рок-обработке. В этом артисту помогает группа «Cocktail project» (художественный руководитель, мультиинструменталист — Михаил Киселев, саксофон — Денис Швытов, соло-гитара — Анатолий Мачуленко, ударные — Ростислав Чудотворцев- Молдавский).

Когда: 12 декабря в 19.00.

Где: г. Калининград, пр. Ленинский, 155, Театр эстрады.

Открыта продажа билетов, занимайте лучшие места. Билеты в кассе Дома искусств и на сайте Кассир.ру, Пирамида. 12+

Потрясающая энергетика, тонкий юмор, чудесные стихи, любимые песни, курьёзные истории со съёмочных площадок, команда невероятно талантливых музыкантов — всё это создает особую тёплую доверительную атмосферу на концертах. И, конечно же, не обойдется без сюрпризов для зрителей. Каких? Узнаете, когда придёте на концерт Дмитрия Харатьяна и группы Cocktail project!

ООО «Кассир.Ру», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ОГРН 1163926054236. ООО «Пирамида-Калининград», Калининград г, Ключевая ул., дом 25Б, ОГРН 1033902832413