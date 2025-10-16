Путин подписал закон о запрете автоматического списания денег за онлайн-подписки

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически списывать деньги за онлайн-подписки с карт, которые пользователь удалил из личного кабинета. Соответствующий документ разместили на сайте официально опубликованных правовых актов.

«Исполнителю запрещено использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета потребителя или данные о его электронных средствах платежа, которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним», — следует из документа. Кроме того, сервисы должны обеспечить возможность отказа от использования ранее предоставленных реквизитов банковского счета или данных о его электронных средствах платежа, в том числе в электронной форме.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.