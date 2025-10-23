«Архивы: на пути к веку историзма»: БФУ анонсировал открытую лекцию

В Культурно-просветительском центре БФУ имени Канта в четверг, 30 октября, пройдет открытая лекция «Архивы: на пути к веку историзма» (12+). Прочитает ее руководитель проектов центра, кандидат философских наук, доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук вуза Андрей Тесля.

Как уточняется в анонсе, на лекции «речь пойдет о многообразных путях формирования архивов в Средние века и раннее Новое время, о том, что сделало их возможными и как они менялись в своем устройстве на протяжении веков — и как и почему возник исторический архив и отчего он феномен весьма недавний».

Мероприятие состоится 30 октября в 18.30 по адресу: ул. Университетская, 2, ауд.115А. На лекцию необходима предварительная регистрация.

