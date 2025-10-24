В Калининграде пройдёт лекция о средневековых фресках Кафедрального собора

В Доме китобоя в среду, 29 октября, пройдёт заключительная лекция цикла историка-краеведа Александра Казённова «Средневековые фрески Кёнигсбергского собора» (16+). Участникам предлагают изучить краткую историю фресок в Соборе Кёнигсберга, созданных во второй половине XIV в. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

Казённов расскажет о библейских сюжетах из средневекового трактата «Зерцало человеческого спасения», изображённых на стенах хора. Кроме того, он «рассмотрит геральдические изображения в Соборе как зал славы европейской знати».

Начало запланировано на 18:30. Стоимость билета — 300 руб.

