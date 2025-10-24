В Калининграде пройдёт лекция о средневековых фресках Кафедрального собора

Изображение: Дом китобоя
Изображение: Дом китобоя
Все новости по теме: Культура

В Доме китобоя в среду, 29 октября, пройдёт заключительная лекция цикла историка-краеведа Александра Казённова «Средневековые фрески Кёнигсбергского собора» (16+). Участникам предлагают изучить краткую историю фресок в Соборе Кёнигсберга, созданных во второй половине XIV в. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

Казённов расскажет о библейских сюжетах из средневекового трактата «Зерцало человеческого спасения», изображённых на стенах хора. Кроме того, он «рассмотрит геральдические изображения в Соборе как зал славы европейской знати».

Начало запланировано на 18:30. Стоимость билета — 300 руб.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter